IPC-Fipe sobe 0,72% em dezembro e ano acumula inflação de 6,54%

São Paulo – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,72% em dezembro, apontando significativa aceleração ante novembro, quando registrou alta de 0,15%, segundo pesquisa divulgada hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado do IPC-Fipe de dezembro veio acima das expectativas de dez instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,33% a 0,65%. Na terceira quadrissemana de dezembro, o índice mostrou acréscimo de 0,46%.

Em 2016, o IPC-Fipe acumulou inflação de 6,54%, bem abaixo da taxa de 11,07% observada em 2015. O número, porém, também superou as previsões, que eram de avanço de 6,13% a 6,47%.

Apenas em dezembro, os preços de Alimentação tiveram alta de 0,27%, revertendo queda de 0,92% verificada em novembro. Além disso, os custos de quatro dos sete componentes do IPC subiram com mais força no mês passado.

Foi o caso de Habitação (de +0,34% em novembro para +0,86% em dezembro), Transportes (de +0,42% para +0,53%), Despesas Pessoais (de +0,79% para +1,18%) e Vestuário (de +1,05% para +1,83%).

Por outro lado, os custos de Saúde avançaram em ritmo menos acentuado (de +0,48% em novembro para +0,36% em dezembro), assim como os de Educação (de +0,13% para +0,03%).

Ao longo de 2016, os preços de Alimentação mostraram alta de 7,54%, enquanto os custos de Transportes subiram 5,04% e os de Habitação apresentaram ganho de 4,73%.

Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC em dezembro:

Habitação: 0,86%

Alimentação: 0,27%

Transportes: 0,53%

Despesas Pessoais: 1,18%

Saúde: 0,36%

Vestuário: 1,83%

Educação: 0,03%

Índice Geral: 0,72%