IPC-Fipe avança 0,75% na 1ª quadrissemana de janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na cidade de São Paulo teve alta de 0,75% na primeira quadrissemana de janeiro, contra 0,72% registrado na última medição de dezembro de 2016, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A inflação dos gastos com habitação ficou em 1,01% na primeira prévia do ano, acima do 0,86% verificado na divulgação anterior. Educação subiu de 0,03% na última quadrissemana de dezembro para 0,99% na primeira medição de janeiro.

As despesas com alimentação tiveram alta de 0,46% no período atual, sobre o 0,27% da divulgação anterior. O grupo transportes passou de 0,53% para 0,65%.

Tiveram queda nos índices os grupos saúde (de 0,36% para 0,29%), vestuário (de 1,83% para 1,32%), despesas pessoais (de 1,18% para 0,70%).