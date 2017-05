IPC-Fipe acelera alta a 0,61% em abril com peso na alimentação

São Paulo – Os preços de alimentos pesaram com força e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo acelerou a alta em abril a 0,61 por cento, ante 0,14 por cento em março, informou nesta quinta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O principal peso sobre o resultado do mês foi exercido pelo grupo Alimentação, com alta de 1,12 por cento sobre 0,34 por cento em março, com um peso de 0,2747 ponto percentual.

Os preços de Saúde também tiveram forte alta, de 1,66 por cento em abril, enquanto a inflação de Habitação atingiu 0,44 por cento.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.