Investidor aposta em Brasil com ou sem Temer, afirmam CEOs

São Paulo- O comportamento relativamente calmo do mercado financeiro nos últimos dias reflete a percepção de que a atual agenda econômica brasileira vai adiante mesmo com uma eventual mudança do presidente da República, disseram presidentes de unidades de grandes bancos estrangeiros no país.

“O comportamento do mercado mostra que o investidor acredita que a agenda de reformas vai adiante independente do desfecho da crise política”, afirmou o presidente-executivo do Credit Suisse no Brasil, José Olympio Pereira, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017.

O presidente-executivo do JPMorgan no Brasil, José Berenguer, por sua vez, afirmou que “a percepção do mercado é de que a agenda de reformas é do país, não de um presidente”.