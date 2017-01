Intenção de consumo das famílias cai 1,7% em janeiro deste ano

A intenção de consumo das famílias caiu 1,7% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje (18) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A queda foi provocada principalmente pela piora na perspectiva de compra a prazo (-11,9%).

Também houve quedas na avaliação sobre a renda atual (-6,9%), no nível de consumo atual (-5%) e na perspectiva profissional (-0,9%).

Por outro lado, houve crescimento na avaliação sobre o emprego atual (1,2%), perspectiva de consumo (7,3%) e momento para a compra de bens duráveis (8,4%).

Na comparação com dezembro de 2016, a intenção de consumo das famílias manteve-se estável. Se por um lado, houve queda em componentes como o emprego atual (-1%) e a renda atual (1%), por outro, houve crescimento de 3,2% no momento para compra de duráveis e de 1,7% no nível de consumo atual.