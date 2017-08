Inflação no Japão sobe em julho pelo 7º mês seguido

Tóquio – O núcleo dos preços ao consumidor no Japão subiu 0,5 por cento em julho em comparação ao ano anterior para marcar o sétimo mês consecutivo de alta, um sinal de que a economia está em progresso lento, mas estável, em direção à meta de inflação de 2 por cento do banco central.

Mas o aumento ainda foi impulsionado em grande parte pelas contas de combustível maiores, uma vez que o crescimento salarial moderado desencorajou os consumidores a aumentarem seus gastos, ressaltando o desafio que o Banco do Japão enfrenta para alcançar seu ambicioso objetivo de preço.

O aumento do núcleo nacional do índice de preços ao consumidor (CPI), que inclui produtos de petróleo mas exclui os preços voláteis de alimentos frescos, correspondeu a uma previsão mediana do mercado e seguiu um ganho de 0,4 por cento em junho.

A economia do Japão cresceu no ritmo mais rápido em mais de dois anos no segundo trimestre, à medida que os gastos dos consumidores e das empresas se recuperaram.