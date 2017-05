Inflação na zona do euro em abril fica em 1,9% sobre ano anterior

Bruxelas – Os preços ao consumidor na zona do euro subiram 1,9 por cento em abril na comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela agência de estatísticas europeia Eurostat, o que confirma a projeção preliminar.

A Eurostat informou ainda que a inflação em abril atingiu 0,4 por cento na comparação com março.

O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos não processados e é acompanhado de perto pelo Banco Central Europeu para determinar sua política monetária, também foi confirmado em 1,2 por cento sobre o ano anterior.