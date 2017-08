Inflação na zona do euro acelera mais do que o esperado em agosto

Bruxelas – A inflação na zona do euro acelerou mais do que o esperado em agosto, para o nível mais alto em quatro meses, mostraram estimativas preliminares nesta quinta-feira, o que aumenta as expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) começará a apertar a política monetária.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, estimou que os preços ao consumidor na zona do euro subiram 1,5 por cento em relação ao ano anterior, de 1,3 por cento em julho e acima das expectativas do mercado de 1,4 por cento.

Essa é a taxa mais alta desde abril, quando a inflação foi de 1,9 por cento, atingindo a meta do BCE de perto mas pouco abaixo de 2 por cento.

Excluindo os componentes mais voláteis de energia e alimentos não processados, a medida mais acompanhada pelo BCE, a inflação permaneceu em 1,3 por cento em agosto, contra expectativa de queda para 1,2 por cento.

O BCE realizará reunião de política monetária na próxima semana.