Inflação está favorável e corte de juros é adequado, diz BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana, afirmou nesta quinta-feira que a inflação tem dinâmica favorável, com sinais de menor persistência e desinflação disseminada.

“As expectativas estão ancoradas e abaixo da meta em 2017”, afirmou o diretor em apresentação realizada na reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Nesta quinta, a prévia da inflação oficial brasileira subiu menos que o esperado em abril e foi abaixo do centro da meta do governo, no resultado mais fraco em pouco mais de sete anos.

Repetindo as informações contidas na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), Viana também afirmou que o atual ritmo de corte de juros é apropriado, mas o contexto da economia exige monitoramento para determinar a extensão do ciclo de corte de juros.