Inflação em agosto é de 0,19% e taxa de 2017 é a menor do Real

São Paulo – A inflação no Brasil medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 0,19% em agosto, abaixo dos 0,24% registrados em julho.

Os números foram divulgados na manhã desta quarta-feira (05) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,46%, a menor variação nesta medida desde fevereiro de 1999, quando ficou em 2,24%.

A taxa já está abaixo do piso da meta, já que o governo busca uma inflação de 4,5% no ano com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (3%) ou para cima (6%).

O acumulado entre janeiro e agosto está em 1,62%, a menor taxa para o período desde a implantação do Plano Real em 1994 e bem abaixo dos 5,42% registrados no mesmo período de 2016.

Grupos

Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 5 tiveram alta e 4 tiveram queda em relação a julho. Alimentação e Bebidas, o de maior peso no índice, caiu pelo quarto mês consecutivo devido a uma safra recorde.

O número foi de -0,47% em julho para -10,7% em agosto, com peso negativo de -0,27 ponto percentual no índice final.

Grupo Variação julho, em % Variação agosto, em % Índice Geral 0,24 0,19 Alimentação e Bebidas -0,47 -1,07 Habitação 1,64 0,57 Artigos de Residência -0,23 0,20 Vestuário -0,42 0,29 Transportes 0,34 1,53 Saúde e cuidados pessoais 0,37 0,41 Despesas pessoais 0,36 0,29 Educação -0,02 0,24 Comunicação -0,02 -0,56

Juros

O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga hoje, a partir das 18 horas, sua decisão sobre a Selic.

A expectativa é de um novo corte de um ponto percentual, levando a taxa de 9,25% para 8,25%.

