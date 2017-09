Inflação baixa permite ao país crescer mais, diz Meirelles

Rio de Janeiro – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que inflação baixa permite ao país crescer mais, aumenta o poder de compra da população e ressaltou que os juros de mercado de longo prazo estão baixos para o histórico brasileiro.

Meirelles, no entanto, não quis fazer comentários sobre política monetária, no dia em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para definir a nova Selic.

As estimativas gerais dos agentes econômicos são de que a taxa básica de juros será reduzida em 1 ponto percentual, a 8,25 por cento ao ano.

Mais cedo, foi divulgado que o IPCA desacelerou a alta bem mais do que o esperado em agosto, acumulando em 12 meses avanço inferior a 2,5 por cento.

O resultado fez com que os DIs passassem a mostrar apostas majoritárias de que o BC vai desacelerar menos o ritmo de corte da Selic em outubro.