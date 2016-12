Inflação ao consumidor no Japão cai em novembro

Tóquio – O núcleo dos preços ao consumidor no Japão marcou o nono mês consecutivo de quedas anuais, segundo dados divulgados nesta terça-feira, sugerindo que a economia ainda não tem impulso suficiente para levar a inflação em direção à ambiciosa meta de 2 por cento do banco central.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que inclui produtos de petróleo mas exclui preços voláteis de alimentos, caiu 0,4 por cento em novembro em relação ao ano anterior, segundo dados do governo, em comparação com a previsão de queda de 0,3 por cento. A inflação geral, no mesmo período, subiu 0,5 por cento.

Analistas esperam que a inflação acelere no ano que vem, refletindo a recente recuperação dos preços do petróleo e a queda do iene que impulsionou os preços de importação, aliviando a pressão sobre o Banco do Japão para complementar um programa de estímulo.

“É claro que a tendência de inflação foi fraca até dezembro, porque os preços estavam caindo para muitos itens não-energéticos”, disse o economista-chefe do Dai-ichi Life Research Institute, Yoshiki Shinke.