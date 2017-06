Indústria na zona do euro cresce em maio, mostra PMI

Londres – A indústria em toda a zona do euro cresceu em maio à taxa mais rápida em mais de seis anos, aumentando a atividade à medida que os aumentos de preços não conseguiram retardar as novas encomendas, mostrou o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.

Sinais de que a economia do bloco está desfrutando de uma recuperação estável e ampla, juntamente com pressões inflacionárias, serão bem-vindas pelos membros do Banco Central Europeu (BCE).

O PMI da IHS Markit para a zona do euro subiu para 57,0 em maio, acima dos 56,7 de abril e em seu maior nível desde abril de 2011.

O índice que mede a produção, que alimenta o PMI composto, também subiu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. Alcançou 58,3, o mais alto em mais de seis anos, acima dos 57,9 de abril.