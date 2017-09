Indústria eletrônica local voltará a crescer e subir em ranking

São Paulo – Após dois anos de quedas na casa dois dígitos, a indústria de eletrônicos no Brasil deve crescer 2% em 2017, de acordo com números da consultoria internacional Euromonitor.

A alta seria suficiente para fazer o Brasil subir da 6ª para a 5ª posição entre os maiores mercados mundiais. O país chegou a ser 4º lugar entre 2013 e 2015.

Veja as mudanças no top 5 nos últimos anos:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 EUA China China China China China 2 China EUA EUA EUA EUA EUA 3 Índia Índia Índia Índia Índia Índia 4 Japão Brasil Brasil Brasil Japão Japão 5 Brasil Japão Japão Japão Alemanha Brasil

A consultoria classifica a retomada de 2% como um marco importante, ainda que “inexpressivo” diante das quedas anteriores, e espera uma melhora não muito vigorosa.

A previsão até 2022 é de um crescimento anual médio de 3,4% em valor de vendas já que “os consumidores parecem ter adotado um novo padrão de consumo, mais baixo do que visto em 2013”, diz o texto assinado pelo pesquisador Elton Morimitsu.

Isso não significa que os produtos mais baratos estejam sendo favorecidos, como aconteceu em outros segmentos.

“Os brasileiros optaram por investir em produtos mais caros, uma vez que estes possuem mais atributos capazes de atender às suas novas exigências. Eles entendem que esses produtos, embora exijam um desembolso imediato maior, durarão por mais tempo”, diz o blog.

Outra mudança importante foi o aumento cada vez maior das vendas online, na linha do que está acontecendo com o varejo no mundo inteiro.

Em 2017, as vendas online representarão 20% do total do comércio de eletrônicos no Brasil, um crescimento de 7% em cinco anos, movimentando 17 bilhões.

Além de facilidade e conveniência, o comércio online também oferece preços menores, diz a consultoria.

E os eletrônicos tem a vantagem de não precisam ser experimentados, algo que acontece por exemplo no ramo do vestuário.

Empregos

284 empregos foram abertos no setor eletroeletrônico em julho, informou no mês passado a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged).

Isso, segundo a Abinee, demonstra recuperação do setor após quedas em maio (-373 vagas) e em junho (-888).

A indústria elétrica e eletrônica emprega, atualmente, cerca de 234,8 mil pessoas de forma direta.