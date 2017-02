Indústria da zona do euro tem maior alta em quase 6 anos

Londres – As indústrias da zona do euro iniciaram 2017 expandindo a atividade no ritmo mais rápido em quase seis anos, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) que mostrou que os empresários do setor estão mais otimistas desde ao menos meados de 2012.

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro subiu para 55,2 em janeiro de 54,9 em dezembro e preliminar de 55,1. Leitura acima de 50 indica crescimento.

O subíndice de produção permaneceu no nível de 56,1 visto em dezembro, o mais alto desde abril de 2014.

“A indústria da zona do euro começou com força o ano”, disse o economista-chefe do IHS Markit, Chris Williamson.

Os empresários da indústria se mostraram ainda mais otimistas. O subíndice de produção futura saltou para 66,9 de 63,7, leitura mais forte desde que os dados começaram a ser compilados em julho de 2012.

“O otimismo sobre o ano à frente subiu para o nível mais alto desde a crise de dívida da região, sugerindo que as empresas estão mantendo o bom humor apesar da elevada incerteza política causada pelo Brexit e pelas eleições gerais na Holanda, França e Alemanha”, disse Williamson.