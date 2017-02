Indústria da China tem 6ª expansão seguida em janeiro, mostra PMI

Pequim – O setor industrial da China expandiu pelo sexto mês seguido em janeiro uma vez que a segunda maior economia do mundo continuou a se beneficiar de empréstimos bancários recordes e de um boom da construção.

A melhora no setor industrial pode dar ao governo mais espaço para lidar com os altos níveis da dívida em muitas partes da economia este ano, embora analistas não tenham certeza se os atuais níveis de crescimento podem ser sustentados em meio aos crescentes riscos tanto domésticos quanto externos.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial divulgado nesta quarta-feira ficou em 51,3 em janeiro, de 51,4 em dezembro mas ligeiramente melhor do que a expectativa de economistas.

A leitura permaneceu bem acima do nível de 50 que separa expansão de contração, indicando que as fábricas da China iniciaram o ano em boa forma depois de uma recuperação no segundo semestre de 2016.

Os dados do PMI mostram que o crescimento da produção e das novas encomendas continuou sólido no mês passado, embora o ritmo de expansão tenha desacelerado em relação a dezembro.

Já o PMI do setor de serviços mostrou que o ritmo de expansão acelerou em janeiro ante o mês anterior. O PMI oficial de serviços ficou em 54,6 em janeiro, contra 54,5 em dezembro.