Índice de pobreza nos EUA cai para 12,7% da população

Washington – O número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos diminuiu em 0,8% no ano passado, para 40,6 milhões de pessoas, o equivalente a 12,7% da população, enquanto o investimento médio das famílias cresceu 3,2%, para US$ 59.039, informou o Departamento do Censo do país nesta terça-feira.

O índice de pobreza nos EUA caiu de 14,7% em 2014 para 12,7% em 2016. Segundo a chefe assistente da divisão de Economia do Censo, Trudi Renwick, este foi o segundo ano consecutivo de melhoria dos dois indicadores e de “fortes aumentos em investimentos”.

O número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza – patamar que no ano passado foi considerado como menos do que US$ 24.339 para uma família de quatro pessoas – caiu em 2,5 milhões de pessoas.

Entretanto, os dados revelam claras disparidades raciais: 22% dos negros (9,2 milhões de pessoas) vivem em níveis de pobreza, assim como 19,4% dos latinos (11,1 milhões) e 8,8% dos brancos (17,3 milhões).

O aumento no investimento médio ultrapassou o nível de 2007, de US$ 58.665, alcançado antes da grave recessão de 2008 após a explosão da bolha imobiliária associada a ativos financeiros de alto risco.