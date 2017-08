Índice de Confiança Empresarial cresce 1 ponto em agosto

O Índice de Confiança Empresarial, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 1 ponto entre julho e agosto deste ano.

Com essa, que foi a segunda alta consecutiva, o indicador chegou a 85,8 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos, e recuperou 80% da perda de 2 pontos observada em junho.

O aumento foi provocado por altas no Índice da Situação Atual, que mede a confiança dos empresários no momento presente e que subiu 1 ponto (chegando a 81,3 pontos), e no Índice de Expectativas, que cresceu 0,5 ponto (chegando a 92,2 pontos).

Segundo a FGV, “depois do período de consistentes altas nos cinco primeiros meses do ano, a confiança empresarial sofreu um choque negativo em junho, após a crise política, e agora retorna ao nível de maio passado”.