Índice de confiança do consumidor alemão tem nova alta em junho

Frankfurt – O índice de confiança do consumidor da Alemanha subiu para 10,4 na pesquisa de junho do instituto GfK, de 10,2 na leitura de maio.

O dado superou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do índice, a 10,2, e sugere que a confiança vai se fortalecer no próximo mês.

O GfK atribui a esperada melhora do índice a expectativas de crescimento robusto da economia alemã.

O instituto de pesquisa alemão utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte.