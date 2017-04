Índia retira tarifa para importação de 500 mil t de açúcar bruto

Nova Déli / Mumbai – A Índia, maior consumidor global de açúcar, permitirá a importação de 500 mil toneladas de açúcar bruto com isenção de tarifas, disse uma autoridade nesta quarta-feira, uma vez que a seca reduziu a produção do país abaixo dos níveis de consumo pela primeira vez em sete anos.

As importações isentas de tarifas seriam permitidas até 12 de junho, afirmou a fonte, na condição de anonimato, uma vez que não está autorizada a falar com a mídia.

A Índia cobra um imposto de importação de 40 por cento sobre o açúcar.

As importações da Índia, segundo maior produtor de açúcar do mundo atrás do Brasil, podem dar suporte aos preços globais, que saltaram mais de 3 por cento no início dos negócios na ICE nesta quarta-feira.

Somente no ano passado as usinas da Índia exportaram 1,66 milhão de toneladas de açúcar.

A produção de açúcar da Índia na temporada 2016/17, que começou em 1 de outubro, deverá cair para 20,3 milhões de toneladas, ante 25,1 milhões de toneladas no ano anterior.

“Com a isenção de tarifas, as importações são muito atraentes”, disse um comerciante em Mumbai.

A Índia iniciou o ano 2016/17 com estoques de 7,75 milhões de toneladas da safra do ano passado.