Brasília – A inadimplência no mercado de crédito brasileiro no segmento de recursos livres caiu a 5,8 por cento em novembro, após ter passado os três meses anteriores em 5,9 por cento, divulgou o Banco Central nesta sexta-feira.

O estoque total de crédito no país, incluindo o segmento de recursos direcionados, cresceu 0,3 por cento no mês passado na comparação com outubro, a 3,104 trilhões de reais, ou 49,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).