Importações de petróleo do Irã por asiáticos dobram em novembro

Tóquio – As importações de petróleo pelos quatro principais compradores asiáticos do produto do Irã, em novembro, mais que dobraram pelo segundo mês consecutivo em relação ao ano passado, com as importações da Índia e da Coréia do Sul aumentando quatro vezes.

Os quatro maiores compradores asiáticos –China, Índia, Coreia do Sul e Japão– importaram 1,94 milhão de barris por dia (bpd) no mês passado, um aumento de 117 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Isso foi menos do que a máxima de 2016 de 1,99 milhão de bpd atingida no mês anterior, a maior desde pelo menos 2010, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia.

Os volumes estavam em linha com os planos de exportação de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

As importações da Índia cresceram mais de quatro vezes em relação ao ano anterior, para 620 mil bpd, superando as importações da China pelo terceiro mês consecutivo. As importações sul-coreanas foram quase cinco vezes mais altas, com 472 mil bpd.