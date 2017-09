Importações de minério de ferro da China crescem em agosto

Pequim – As importações chinesas de minério de ferro cresceram em agosto, à medida que os preços em alta do aço aumentaram o apetite por matéria-prima estrangeira.

O país asiático importou 88,66 milhões de toneladas no mês passado, um volume 1,1 por cento maior em relação ao mesmo período de 2016 e 2,8 por cento acima do apurado em julho, informou nesta sexta-feira a Administração Geral Alfandegária da China.

Nos oito primeiros meses deste ano, as importações de minério de ferro da China acumulam alta de quase 7 por cento sobre igual intervalo do ano passado, ao passo que mais siderúrgicas chinesas elevaram a produção para aproveitar as margens melhores em meio à repressão do governo chinês sobre produtos de aço de baixa tecnologia.

Isso resultou em encomendas maiores por matérias-primas, particularmente minério de ferro de alto grau.

“As importações seguirão elevadas, pois a produção de aço ainda está relativamente forte, e os cortes na produção chinesa de inverno não devem ocorrer até meados de novembro”, disse Helen Lau, analista da Agronauts Securities, em Hong Kong.