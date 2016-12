Importações de açúcar pela China caem 48% em novembro

Pequim – A China importou 140 mil toneladas de açúcar em novembro, uma queda de 48 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, já que os preços globais mais firmes atingiram as compras, segundo dados da alfândega nesta quarta-feira.

A China, o maior consumidor de açúcar do mundo, tem comprado menos de mercados no exterior, à medida que os estoques globais se apertam.

Os preços de referência atingiram quase 24 centavos de dólar por libra-peso no início de outubro, mais do que o dobro dos níveis no terceiro trimestre de 2015, mas desde então recuaram um pouco.

Pequim vendeu recentemente mais de 300 mil toneladas de adoçante de suas reservas no primeiro leilão em cinco anos, impulsionando a oferta nos mercados domésticos.