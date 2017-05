Importação de soja do Brasil pela China sobe 27,7% em abril

As importações de soja do Brasil pela China em abril aumentaram 27,7 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado, para 6,15 milhões de toneladas, em um ano em que os brasileiros iniciaram a colheita de forma antecipada, de acordo com dados do governo chinês divulgados nesta terça-feira.

As importações de soja norte-americana pelos chineses somaram 1,77 milhão de toneladas, queda de 12 por cento na comparação anual, com o Brasil (maior exportador global da oleaginosa) iniciando os embarques com mais intensidade mais cedo em 2017.

No acumulado do ano, as importações de soja brasileira pela China, o maior importador global, somaram 8,8 milhões de toneladas, alta de 27 por cento.

Já as importações de soja dos EUA somaram no ano até abril 17,2 milhões de toneladas, alta de 13,8 por cento na mesma comparação.