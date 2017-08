Ilan Goldfajn não viajará mais para o simpósio de Jackson Hole

Brasília – A assessoria de imprensa do Banco Central informou que o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, não viajará mais aos Estados Unidos, para o simpósio de Jackson Hole. A viagem estava marcada para o período de 23 a 28 de agosto.

De acordo com a assessoria, Goldfajn ficará no Brasil para cumprir agenda de trabalho. O substituto de Goldfajn no simpósio será o diretor de Política Econômica do BC, Carlos Viana de Carvalho.

Nesta semana, há uma série de assuntos de interesse do BC em andamento. No Congresso, ocorrem sessões das comissões mistas das medidas provisórias 777 (TLP) e 784 (marco punitivo dos bancos).

Na tarde desta segunda-feira, 21, Goldfajn tinha reunião com o presidente Michel Temer para tratar de assuntos legislativos.

Além disso, Goldfajn tem se reunido com a Advocacia Geral da União (AGU) para discutir um acordo relacionado às ações contra perdas de poupadores com os planos econômicos.

Está marcada para as 17 horas desta segunda-feira reunião com a ministra Grace Mendonça sobre o assunto.