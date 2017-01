IGP-M acelera alta a 0,86% na 1ª prévia de janeiro, diz FGV

São Paulo – Os preços tanto no atacado quanto no varejo pressionaram e o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta na primeira prévia de janeiro a 0,86 por cento, contra 0,20 por cento no mesmo período de dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, subiu 1,13 por cento no período, após alta de 0,30 por cento em dezembro.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral, teve alta de 0,40 por cento, após recuo de 0,02 por cento na primeira prévia de dezembro.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,22 por cento na primeira prévia de janeiro, acelerando sobre a alta de 0,12 por cento anteriormente.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.

A primeira prévia do IGP-M calculou as variações de preços no período entre os dias 21 e 31 do mês de dezembro.