Preços ao consumidor pressionam e IGP-M acelera alta em janeiro

São Paulo – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,64 por cento em janeiro, após avançar 0,54 por cento no mês anterior, diante da maior pressão dos preços ao consumidor.

Ainda assim, o dado divulgado nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,72 por cento em janeiro, na mediana das estimativas.

Com peso de 30 por cento no IGP-M, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acelerou a alta a 0,64 por cento em janeiro, sobre 0,20 por cento antes.

A principal contribuição para o resultado veio do grupo Habitação, cujos preços avançaram 0,10 por cento depois de um recuo de 0,62 por cento no mês anterior, pressionado principalmente pela tarifa de eletricidade residencial.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, subiu 0,70 por cento no primeiro mês deste ano, contra 0,69 por cento em dezembro.

No atacado, os Bens Intermediários tiveram forte alta, saltando 1,05 por cento, ante 0,53 por cento no mês anterior, com destaque para o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou a alta a 0,29 por cento em janeiro, depois de ter subido 0,36 por cento em dezembro.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.