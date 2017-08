Inflação do aluguel sobe 0,10% em agosto após registrar deflação

São Paulo – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) voltou a subir em agosto após quatro meses de deflação, diante da maior pressão dos preços ao consumidor e da queda mais fraca no atacado.

O IGP-M registrou alta de 0,10 por cento em agosto, após recuo de 0,72 por cento em julho, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta quarta-feira.

Em agosto, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do indicador geral, registrou variação negativa de 0,05 por cento, depois de ter recuado 1,16 por cento em julho.

No IPA, os Produtos Industriais passaram a subir 0,48 por cento neste mês, depois de os preços terem caído 0,66 por cento em julho. Já a queda dos Produtos Agropecuários diminuiu para 1,61 por cento, contra deflação de 2,60 por cento no mês anterior.

Por sua vez o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30 por cento no IGP-M, acelerou a alta a 0,33 por cento no período, contra variação positiva de 0,04 por cento em julho.

O destaque aqui ficou para a alta de 1,70 por cento registrada pelo grupo Transportes, depois de queda de 0,42 por cento. Isso porque o preço do item gasolina subiu 8,5 por cento em agosto, contra queda de 2,03 por cento em julho.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) apresentou avanço de 0,40 por cento, depois de ter subido 0,22 por cento em julho.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.