Preços no atacado aceleram queda e IGP-DI recua 0,38% em março

São Paulo – O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou em março recuo de 0,38 por cento, depois de subir 0,06 por cento em fevereiro, com uma queda maior nos preços do atacado.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de estabilidade, na mediana das projeções.

Os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) acelerou a queda a 0,78 por cento, ante recuo de 0,12 por cento em fevereiro. O índice responde por 60 por cento do IGP-DI.

Destaca-se no IPA-DI o recuo de 1,51 por cento das Matérias-Primas Brutas, em março, ante queda de 0,51 em fevereiro, com destaque para o milho.

Os Bens Intermediários passaram a registrar queda de 0,89 por cento em março, ante alta de 0,21 por cento no mês anterior, sendo que o principal responsável para o movimento foi o subgrupo materiais e componentes para a manufatura.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) acelerou a alta a 0,47 por cento, após 0,31 por cento no mês anterior. O IPC-DI mede a evolução dos preços às famílias com renda entre um e 33 salários mínimos mensais e corresponde a 30 por cento do IGP-DI.

No IPC-DI, destaca-se o avanço de 0,71 por cento do grupo Alimentação, após recuo em fevereiro de 0,16 por cento. Isso foi influenciado pelo comportamento do item hortaliças e legumes.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, desacelerou a alta a 0,16 por cento em março, contra avanço de 0,65 por cento antes. O INCC representa 10 por cento do IGP-DI.

O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais. Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.