IGP-10 cai 1,10% em maio e tem resultado mais fraco desde 1993

São Paulo – O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou em maio a leitura mais fraca da série iniciada em 1993 ao recuar 1,10 por cento, após deflação de 0,76 por cento em abril, com forte queda nos preços no atacado.

Segundo a FGV, em maio o Índice de Preços ao Produtor Amplo-10 (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, acelerou a queda a 1,74 por cento, ante recuo de 1,29 por cento em abril.

No IPA, o maior recuo de preços foi registrado entre as Matérias-Primas Brutas, de 5,56 por cento, contra queda de 3,49 por cento antes. Colaboraram principalmente para esse resultado os recuos de 13,57 por cento minério de ferro e de 2,66 por cento da cana-de-açúcar.

Os preços ao consumidor mostraram menor pressão com a desaceleração da alta do Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), que por sua vez responde por 30 por cento do índice geral, a 0,21 por cento, após 0,42 por cento no mês anterior.

O principal destaque ficou com o grupo Alimentação, que desacelerou a alta a 0,23 por cento, ante 0,92 por cento em abril, influenciado principalmente pelas frutas.

O Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10), por sua vez, repetiu em maio a variação negativa de 0,02 por cento vista em abril.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.