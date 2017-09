IEA ainda não vê necessidade de liberar estoques após Harvey

Londres – A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) ainda não vê necessidade de uma coordenação internacional para liberação de estoques de petróleo após a tempestade Harvey ter interrompido parte significativa da indústria de produção e de refino nos Estados Unidos, disse a entidade nesta sexta-feira.

A agência, com sede em Paris, que coordena as políticas energéticas dos países industrializados, disse que está observando atentamente a situação nos Estados do Texas e de Louisiana para avaliar o impacto da tempestade sobre os mercados de petróleo e gás.

A IEA disse ainda estar em contato com autoridades dos EUA.

“Até o momento, os mecanismos do mercado e a assistência governamental foram adequados. A IEA está pronta para atuar se necessário”, afirmou em comunicado.