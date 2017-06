IBGE: necessidade de financiamento alcançou R$ 20,3 bi no 1º tri

A necessidade de financiamento do País estava em R$ 20,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano, informou nesta quinta-feira, 1º de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em igual período do ano passado, a necessidade de financiamento era de R$ 33 bilhões.

O saldo externo de bens e serviços fechou em R$ 12,3 bilhões, enquanto, no primeiro trimestre de 2016, estava negativo em R$ 300 milhões. Houve portanto, um aumento de R$ 12,5 bilhões.

A renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo foi de R$ 34,5 bilhões, ante R$ 36 bilhões no primeiro trimestre do ano passado. Houve uma redução de R$ 1,5 bilhão.