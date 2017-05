Holanda inaugura gigante eólico em alto mar para produzir energia

São Paulo – Em sua busca para reduzir a dependência de fontes de energia fóssil e poluente, a Holanda inaugurou nesta semana um dos maiores parques eólicos em alto mar (offshore) do mundo.

Com uma capacidade de geração de 600 megawatts (MW), o parque Gemini produzirá 2,6 terawatts/hora (TWh) de energia renovável a cada ano, reduzindo as emissões de CO2 da Holanda em 1,25 milhão de toneladas, o equivalente a retirar 250 mil carros das ruas.

Nos próximos 20 anos, ele vai atender às necessidades energéticas de cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Invisível a olho nu da terra, o parque eólico situa-se a 85 quilômetros de distância da costa de Groningen, numa das regiões com as mais altas e mais constantes velocidades de vento no Mar do Norte.

O parque eólico cobre uma área de 68 quilômetros quadrados e é composto por 150 turbinas eólicas Siemens com uma capacidade de 4,0MW cada.

Concebido em 2010, o projeto de 2,8 bilhões de euros contribuirá com cerca de 13% da oferta total de energia renovável do país e cerca de 25% de sua matriz eólica.

A Holanda tem o objetivo de atender a 14% de suas necessidades energéticas a partir de fontes renováveis até 2020 e tornar-se neutra em carbono até 2050.

Gemini Offshore Windpark 360 from B3D on Vimeo.