Guarulhos terá voos diários do Airbus A380 para Dubai em março

São Paulo – O Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) receberá, a partir de 26 de março, voos diários da Emirates com o Airbus A380 – a maior aeronave comercial em operação no mundo -, conectando a cidade brasileira a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O voo EK261 sairá de Dubai às 8h35, pousando diretamente em Guarulhos às 16h30. A partida de volta (EK262), por sua vez, deixará o GRU Airport às 1h25, chegando à capital dos Emirados às 22h55. A operação com o A380 substituirá o atual Boeing 777-300ER, atualmente utilizado pela companhia no trajeto.

A rota Dubai-Guarulhos será a primeira operação comercial de um A380 na América do Sul. A aeronave possui capacidade para 491 passageiros, sendo 14 assentos na primeira classe, 76 na business e 401 na econômica.

“É uma importante conquista e o resultado de investimentos feitos pela concessionária nesses quatro anos, bem como da eficiência operacional que temos demonstrado às companhias que atuam em Guarulhos”, diz, em nota, o presidente do GRU Airport, Gustavo Figueiredo. Para o executivo, a operação regular do A380 mostra a confiança da Emirates na infraestrutura do aeroporto.

Dentre as melhorias realizadas em Guarulhos, estão obras nas pistas de pouso, decolagem e taxiamento, além de investimentos no sistema de pouso por instrumentos (ILS). Para receber aeronaves de grande porte, como o A380, o Terminal 3 do Aeroporto conta hoje com cinco posições com pontes de embarque e outros seis posicionamentos com embarques remotos.

“A mudança para o A380 irá oferecer um total de 959 assentos adicionais por semana em cada direção, atendendo à uma crescente demanda dos viajantes na rota”, diz o vice-presidente sênior de operações comerciais da Emirates Divisão para o Ocidente, Hubert Frach, em nota.

A Emirates possui a maior operação com aeronaves A380 no mundo, contando com 89 aviões – outros 53 já foram encomendados à Airbus.