Governo vê modelo do setor de energia esgotado

São Paulo – O modelo do setor de energia do Brasil, que por anos apoiou-se nas estatais Eletrobras e Petrobras e em financiamentos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está esgotado, e é preciso revê-lo para gerar eficiência e atrair capital privado, disse nesta quinta-feira o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa.

“Esse modelo ruiu, é uma constatação, não é uma visão ideológica. Por pragmatismo, o modelo do passado do setor de energia ruiu, precisamos enfrentar os problemas e apresentar algo novo. Temos que desenhar um modelo novo, para atrair novos investidores, buscar capital privado. Agora começa esse ciclo do governo de liderar a transição do setor de energia em direção a um mercado sustentável”, disse Pedrosa, ao participar de evento de energia em São Paulo.