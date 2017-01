Governo vai liberar R$12 bi para safra 2017/18, diz Temer

Brasília – O governo vai anunciar nos próximos dias 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra agrícola 2017/18, informou à Reuters nessa segunda-feira o presidente da República, Michel Temer.

O valor é 2 bilhões de reais superior ao oferecido para pré-custeio da safra 2016/17.

“Vamos injetar na agricultura 12 bilhões de reais. O plano pré-safra vai ser anunciado esta semana ou a semana que vem”, revelou o presidente.

Os financiamentos de pré-custeio incluem recursos para compra de insumos para a lavoura, como sementes, fertilizantes e defensivos, a juros subsidiados.

Essas linhas de crédito costumam ser bastante aguardadas pelos produtores por serem usadas para realizar os primeiros negócios da nova temporada, vários meses antes do plantio efetivo das lavouras, que ocorre no segundo semestre do ano.

Em 2016, o Banco do Brasil usou uma taxa de até 8,75 por cento para o pré-custeio, inferior às praticadas pelo mercado. Depois da última redução decidida pelo Copom, a taxa Selic alcançou 13 por cento.

Em meados do primeiro semestre, o governo costuma anunciar o Plano Safra, que inclui diferentes opções de financiamento, para diversas atividades agrícolas. Lançado em maio, o plano para 2016/17 ofereceu 203 bilhões de reais.

O aumento dos valores do pré-custeio é uma das medidas tomadas pelo governo para tentar injetar mais recursos na economia sem comprometer as contas públicas, usando recursos dos bancos para aumentar o crédito para produção.

Temer também informou que esta semana o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também anunciará a liberação de 1,2 bilhão de reais para financiamento de empresas do setor.