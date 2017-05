Governo vai injetar R$ 2,54 bi do FGTS para linha do Minha Casa

São Paulo – O Ministério das Cidades destinará 2,54 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) à linha de financiamento habitacional pró-cotista, sendo 60 por cento para imóveis novos, conforme instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

A instrução, que entra em vigor nesta terça-feira e dispõe sobre o orçamento operacional para área de habitação popular em 2017, ainda determina que 460 milhões de reais serão alocados à contratação de operações de crédito para compra de imóveis novos dentro do valor limite estipulado pelo conselho curador do FGTS.

Na véspera, a Caixa comunicou que o governo federal estava remanejando os recursos do FGTS para aporte de 2,54 bilhões de reais ao pró-cotista, a linha mais barata depois do Minha Casa Minha Vida (MCMV).