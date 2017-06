Governo Trump deve negociar reforma tributária de portas fechadas

Washington – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja negociar privadamente a grande reforma no sistema tributário que pretende implantar, em diálogo com líderes republicanos no Congresso, segundo um importante assessor.

O principal assessor econômico de Trump, Gary Cohn, afirmou na quarta-feira que a Casa Branca não quer entrar em negociações prolongadas após o pacote ser tornado público, em alguns meses.

Cohn disse que a ideia do governo é divulgar o pacote de mudanças na primeira quinzena de setembro. O assessor informou que a intenção não é ficar negociando as alterações com todos os congressistas.

A abordagem proposta tem um histórico complexo no Legislativo americano, especialmente em temas difíceis de manobrar, como a primeira mudança no código tributário do país em 31 anos.

Neste ano, deputados relutaram quando membros do governo Trump exigiram uma votação para acabar com a reforma de saúde aprovada no governo do ex-presidente Barack Obama.

A mudança passou na Câmara, mas só apenas prolongadas negociações, e agora está no Senado, onde vários membros já criticaram o fato de que ela foi negociada a portas fechadas. Fonte: Dow Jones Newswires.