Por Lu Aiko Otta, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 21, que o governo “trabalha para a melhor solução” em relação à Cemig. Ele respondia a uma pergunta sobre se pretendia mesmo levar a leilão as quatro usinas da estatal mineira.

Não foi questionado especificamente sobre a decisão da Justiça Federal, divulgada mais cedo, que suspendeu o leilão.

A afirmação foi feita após almoço no Palácio do Itamaraty com o presidente paraguaio Horacio Cartes.

A área econômica do governo conta com as receitas de outorga das quatro usinas, fixadas num mínimo de R$ 11,05 bilhões, para reforçar a arrecadação deste ano.

A licitação está marcada para setembro. No entanto, a medida conta com a oposição da bancada mineira, que quer encontrar uma forma de deixar as usinas com a Cemig.

Esse teria sido o tema de um encontro de Temer com o presidente afastado do PSDB, Aécio Neves (MG), no último fim de semana.