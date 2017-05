Caixa: governo remanejará FGTS e fará aporte em linha de crédito

São Paulo – O governo federal fará um remanejamento nos recursos do FGTS para permitir um aporte de 2,54 bilhões de reais na linha de financiamento habitacional pró-cotista, informou a Caixa, nesta segunda-feira.

“A Caixa e o ministério das Cidades estão em tratativas finais para remanejamento de recursos do FGTS para aporte de 2,54 bilhões na linha pró-cotista”, afirmou o banco estatal em comunicado à imprensa.

O anúncio ocorreu depois que na sexta-feira a Caixa informou a suspensão de novas contratações de crédito imobiliário com recursos do FGTS, a linha pró-cotista, o financiamento habitacional mais barato depois do Minha Casa Minha Vida.