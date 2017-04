Governo reduz preços mínimos do trigo em 3,6% para safra 2017/18

São Paulo – O Ministério da Agricultura reduziu em 3,6 por cento os preços mínimos do trigo para a safra 2017/18, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira.

No caso do trigo “pão” tipo 1 no Sul do país, por exemplo, o preço mínimo foi reduzido para 37,26 reais por saca de 60 quilos, ante 38,65 reais na temporada 2016/17.

Os preços mínimos servem como referência para o governo aplicar políticas de subvenção aos produtores rurais no caso de forte recuo das cotações de mercado.