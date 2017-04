Governo quer privatizar Companhias Docas, começando pelo ES

São Paulo – O secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o governo estuda a possibilidade de privatizar as Companhias Docas, atualmente sob administração do ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

“A primeira é a do Espírito Santo, essa é uma companhia interessante”, disse Freitas, durante evento promovido pela Câmara Espanhola de Comércio, em São Paulo.

Além da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o ministério também é responsável por empresas semelhantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará, entre outros Estados.

Quanto à modelagem dessa privatização, o representante do PPI avaliou que o governo ainda estuda a melhor maneira de conduzir esse processo. “Talvez seja algo semelhante à do setor elétrico”, comentou.