Governo publica novos valores de garantia física de hidrelétricas

São Paulo – O governo federal concluiu um processo de revisão da garantia física da maior parte das hidrelétricas em operação no país, que representa na prática o volume de eletricidade que as usinas podem vender no mercado.

Os novos valores de garantia física entram em vigor a partir de janeiro de 2018, enquanto as usinas que não foram incluídas nesta revisão seguirão com os montantes vigentes, segundo portaria do Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

A revisão ordinária das garantias físicas está prevista em lei e deveria ter ocorrido em 2014, mas o processo vinha sendo adiado pelo governo. A Reuters publicou na semana passada que o processo avançaria desta vez, com a publicação dos novos valores.