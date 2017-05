Governo publica lei que autoriza concessão de empresas estaduais

O governo publicou nesta segunda-feira lei complementar para instituir o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com publicação no Diário Oficial.

A lei implementa, entre outras medidas, a autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, de energia e de saneamento; e redução dos incentivos ou benefícios tributários dos quais decorram renúncias de receitas instituídos por lei estadual ou distrital de, no mínimo, 10 por cento ao ano.

O texto explica que o regime de recuperação fiscal seráorientado pelos princípios da sustentabilidade econômico-financeira, da equidade intergeracional, da transparência dascontas públicas, da confiança nas demonstrações financeiras, daceleridade das decisões e da solidariedade entre os Poderes e osórgãos da administração pública.