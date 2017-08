Governo prevê votar metas fiscais até 29 de agosto, diz líder

Brasília – O governo do Brasil espera que o Congresso Nacional aprove as novas metas fiscais em 29 de agosto depois de chegar a um acordo com os parlamentares para rescindir alguns vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, disse nesta terça-feira o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE).

O presidente Michel Temer vetou 67 partes da LDO no início deste mês, irritando os legisladores que serão responsáveis ​​por aprovar metas mais suaves e a ambiciosa agenda de reformas econômicas no final deste ano.

O compromisso ilustra os esforços de Temer para manter sua base unida no Congresso depois de bloquear acusações de corrupção contra ele no início deste mês e antes das eleições gerais do próximo ano.

No entanto, o cronograma oficial do comitê de orçamento do Congresso para aprovar os objetivos prevê votação até o dia 19 de setembro.

Temer concordou inicialmente em desfazer sete dos vetos, disse Moura a jornalistas. O governo planeja enviar um projeto de lei com os vetos revisados ​​na quinta-feira, acrescentou ele.

O Brasil tem lutado para reduzir o déficit orçamentário crescente após dois anos de profunda recessão e ampliou as metas de déficit primário a 159 bilhões de reais para 2017 e 2018.