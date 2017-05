Governo prevê arrecadar R$13 bi com novo Refis, diz fonte

Brasília – O governo prevê arrecadar neste ano aproximadamente 13 bilhões de reais com o novo Refis, voltado para regularização dos débitos tributários, ante expectativa de 8 bilhões de reais com o programa original, batizado de Programa de Regularização Tributária (PRT), afirmou nesta quarta-feira uma fonte da equipe econômica com conhecimento direto do assunto.

A cifra maior deriva da expectativa de que mais contribuintes ingressarão no programa, que teve suas regras afrouxadas e passará a permitir descontos sobre juros e multas, o que não era possível no programa originalmente desenhado pelo governo.

Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, quem já aderiu ao PRT, cujo prazo de inscrição se encerrou nesta quarta-feira, terá carta branca para aderir ao novo Refis se assim desejar.