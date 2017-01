Governo prepara liberação de venda de terras a estrangeiros

Brasília – O governo federal vai enviar ao Congresso um projeto lei permitindo a compra de terras no Brasil por estrangeiros e empresas internacionais, com a condição que pelo menos 10 por cento da terra adquirida seja destinada a projetos de reforma agrária, disse à Reuters uma alta fonte do governo.

A venda de terras para estrangeiros é regida atualmente por um parecer da Advocacia Geral da União, de 2010, que dificulta a aquisição.

A liberação da aquisição de terras por estrangeiros é um dos meios que o governo quer usar para atrair investimentos externos no país.

Grupos internacionais de agronegócio já demonstraram interesse em produzir no Brasil e pediam a derrubada do parecer e regras mais claras.