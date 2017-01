Governo planeja lançar nova rodada de concessões em março

Brasília – O governo federal planeja lançar em março uma nova rodada de concessões no setor de infraestrutura, disse à Reuters nesta quarta-feira uma fonte do governo a par do assunto.

Segundo a fonte, a lista dos ativos prontos para serem leiloados ainda não está fechada, mas estão sendo estudados projetos em praticamente todos os setores, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, óleo e gás e saneamento.

O primeiro pacote de concessões do governo do presidente Michel Temer foi lançado em setembro passado, com um modelomais pró-mercado do que o adotado nas gestões petistas, com menos controle sobre as taxas de retorno dos projetos.

No âmbito do Plano de Parcerias de Investimentos (PPI) foram licitados em 2016 a distribuidora goiana de energia elétrica Celg, arrematada pela italiana Enel por 2,187 bilhões de reais, e o terminal de passageiros do porto de Salvador, que ficou com o consórcio Contermas, por 8,5 milhões de reais em outorga

O próximo grande leilão está previsto para 16 de março, quando serão oferecidos aos investidores as concessões dos aeroportos de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Segundo a fonte do governo, a lista das novas concessões a ser anunciada em março deve ser fechada no mês que vem. As concessões de infraestrutura são uma das apostas do governo para aumentar o volume de investimentos e aquecer a economia.