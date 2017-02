Governo oficializa corte de R$ 4,7 bi do Orçamento

Brasília – O Ministério do Planejamento publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2, portaria que bloqueia R$ 4,69 bilhões do Orçamento de 2017 para adequar as despesas do ano à nova lei que impôs um teto para os gastos federais.

O corte havia sido anunciado pelo ministro da pasta, Dyogo Oliveira, na terça-feira, 31 de janeiro. De acordo com o ministro, o corte foi feito em pagamento de pessoal, emendas parlamentares não obrigatórias e Previdência.

Na segunda-feira, 30, o Tesouro Nacional anunciou que as despesas sujeitas ao teto de gastos totalizaram R$ 1,214 trilhão em 2016, valor que, corrigido por uma inflação de 7,2%, resultou em um limite de até R$ 1,301 trilhão em 2017.

Como a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 autorizou despesas de até R$ 1,306 trilhão foi necessário o bloqueio.